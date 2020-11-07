تامر حسني يطرح “قولني كلام” و”كرهتني في الحب” من ألبوم “خليك فولاذي”

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح النجم المصري تامر حسني أغنيتين جديدتين من ألبومه المنتظر “خليك فولاذي”، وذلك بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الأغنية الأولى شبابية راقصة بعنوان “قولني كلام” من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله، يتطرق فيها تامر إلى موضوع الحب بقالب جديد ومختلف عن أغانيه السابقة، ويقول فيها: “قولّني كَلام أول مره اقوله مابقتش انام الليل بطوله أنا روحي فيه و مَقدرش اخبي وهداري ليه قولت اللي في قلبي”.

أمّا الأغنية الثانية فهي تنتمي إلى اللون الموسيقي الشعبي وتحمل اسم “كرهتني في الحب” من كلمات محمد البوغه، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، ويدور موضوعها حول فراق الحبيب فيقول: “كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته وشوفت معاك أيام صعبه الله لايعدها بس في بيتها هروح وانساك”.

وحققت الأغنيتين انتشارًا واسعًا فور طرحها، فتصدّرت كل منهما المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “يوتيوب” في مصر وعددٍ من البلدان العربية.

ويُصدر تامر حسني أغاني ألبومه “خليك فولاذي” تباعًا ضمن خطة تسويق وضعها بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وكان تامر حسني قد أطلق في الأيام الماضية 4 أغنيات من الألبوم، وهي “بألف سلامة”، و“ما بطلناش إحساس”، و“فجأة افترقنا” “‘ختراع” التي شاركه فيها محمود العسيلي على طريقة الديو، وحققت جميعها نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا على موقع “يوتيوب”.