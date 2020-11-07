مهرجان الإسكندرية السينمائي يلغي حفل الافتتاح.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط إلغاء حفل الافتتاح الذي كان مقررا السبت بسبب سوء الأحوال الجوية

وأصدرت إدارة المهرجان، فى دورته الـ36 برئاسة الناقد السينمائى أمير أباظة بيانا جاء فيه: "نظرا للظروف المناخية التي تمر بها محافظة الإسكندرية، قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، بدء فعاليات المهرجان فى موعدها غداً بالعروض وندوات المكرمين، وإلغاء احتفالية الافتتاح، وأن تقام احتفالية سينما الإسكندرية فى حفل ختام المهرجان الخميس المقبل فى السابعة مساءً".

وتتعرض السواحل الشمالية المصرية حاليا لموجة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع توقع استمرارها لـ4 أيام قادمة بحسب بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكان المهرجان يقام عادة كل عام في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول، لكن جائحة فيروس كورونا التي أصابت العالم دفعت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، المنظمة للمهرجان، إلى إرجاء دورته الـ36 إلى نوفمبر/ تشرين الثاني.



وقلص المهرجان مسابقاته لتقتصر على اثنتين فقط، واحدة للأفلام الطويلة وتضم 12 فيلما، وأخرى للأفلام القصيرة وتضم 20 فيلما بجانب المسابقة السنوية لكتابة السيناريو والتي تحمل اسم ممدوح الليثي.



وجاءت الأفلام المشاركة من أكثر من 20 دولة منها اليونان وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا والمغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنان.

وكان من المقرر عرض الفيلم المصري (قابل للكسر) من تأليف وإخراج أحمد رشوان وبطولة حنان مطاوع في الافتتاح.

ويكرم المهرجان هذا العام 3 من صناع ونجوم السينما المصرية هم الممثل صلاح عبدالله والمخرجة إيناس الدغيدي ومدير التصوير محسن أحمد، كما يحتفل بمئوية ميلاد كل من المخرج الإيطالي فيديريكو فليني (1920-1993) والممثل المصري فريد شوقي (1920-1998) ومدير التصوير المصري عبدالعزيز فهمي (1920-1988).

وقالت إدارة المهرجان في البيان إنه بسبب إلغاء حفل الافتتاح فقد قررت "تكريم النجوم أثناء ندواتهم" التي تقام ضمن برنامج أنشطة الدورة الممتدة حتى الثاني عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويصدر المهرجان كتابا عن كل مكرم إضافة إلى كتاب عن عزت العلايلي الذي تحمل هذه الدورة اسمه ضمن 9 مطبوعات سيصدرها هذا العام.

ومهرجان الإسكندرية السينمائي هو الثاني الذي يقام في مصر عقب مهرجان الجونة السينمائي الشهر الماضي بعد توقف للأنشطة والتجمعات الجماهيرية استمر عدة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لكبح تفشي فيروس كورونا.