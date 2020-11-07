شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تحتفل بفوز بايدن برئاسة أمريكا برقصة من إحدى حفلاتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة جينيفر لوبيز بفوز جو بايدن بمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حينما نشرت فيديو من رقصة لها فى إحدي حفلاتها، وعلقت عليها بكتابة: "بايدن رئيس وهاريس النائبة"، في إشارة إلى فرحتها الكبيرة بهذا الفوز على ترامب.

وحرصت النجمة العالمية جينيفر لوبيز على التصويت في الانتخابات الأمريكية، حيث نشرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على حسابها "إنستجرام"، بعد تصويتها.

وأعربت الفنانة المرشحة لجائزة جرامى عن حماسها ليوم الانتخابات في تعليق علي صورة سيلفي التقطتها قائلة: "لقد قمت بالتصويت.. هيا يا أمريكا".

ورصدت عدسات المصورين النجمة جينيفر لوبيز بصحبة خطيبها أليكس رودريجيز، حيث ارتديا الثنائي الكمامات وتناولا سويا عشاءً رومانسيا في أحد المطاعم الفاخرة فى هوليوود.

يأتى ذلك بعد يوم واحد من احتفالهما سويا بعيد الهالوين حيث كانت ترتدى زى مادونا في عيد الهالوين، بينما كان خطيب لوبيز، أليكس رودريجيز يرتدي زي المغني العالمي بروس سبرينجستين.