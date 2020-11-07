شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان وصوفي تيرنر وناتالي إيمانويل يحتفلن بفوز بايدن برئاسة أمريكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سارع عدد كبير من النجوم والمشاهير لتهنئة المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالفوز في الرئاسة الأمريكية وحصوله على 290 صوتاً في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتغلبه على دونالد ترامب، حيث نشر عدد من النجوم صوراً للرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية المقبل عبر حساباتهم الشخصية بمختلف مواقع السوشيال ميديا لتهنئة.

وكان من أوائل الذين حرصوا على تهنئة الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى كيم كاردشيان، التى نشرت صورة لـ جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، عبر حسابها لتهنئته بالفوز في الانتخابات الامريكية.

كما حرصت كل من النجمة العالمية صوفي تيرنر والنجمة العالمية ناتالي إيمانويل، على تهنئة جو بايدن بالفوز على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونشرا صوراً له عبر حساباتهما الشخصية لتهنئته.

وتعهد الجمهوري جو بايدن الفائز بالانتخابات الأمريكية على حساب الجمهوري دونالد ترامب بأن يكون رئيسا لكل الأمريكيين لكنه قال: "إن العمل القادم صعب".

وأعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة إن بايدن حصل على 274 مجمعا انتخابيا.

في السياق ذاته، قال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تليفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم السبت.

وأصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

كما أعلنت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بمجموع 290 صوتا للمجمع الانتخابي.