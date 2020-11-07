شكرا لقرائتكم خبر عن هانى مهنا: لم أعزم بيكا وشاكوش وعمر كمال على حفل زفاف ابنتى وتفاجأت بوجودهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا منذ قليل تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح نجلته الفنانة هنادي مهني علي الفنان أحمد خالد صالح.

وتحدثنا مع الموسيقار الكبير هانى مهنا ليكشف حقيقة استعانه بالمطرب حمو بيكا وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنا لم أدعى ولا حمو بيكا ولا حسن شاكوش ولا عمر كمال، وتفاجأت بوجودهم في حفل الزفاف ولا أعرف شكلهم في الأساس وتفاجأت بصديق لى قالى انهم موجودين مضيفا أن هنادى أيضا لم تعزم هؤلاء ولكن منظم الحفل هو من دعاهم .

وأضاف انه يشكر كل من تواجد في الحفل من مطربين وفنانين منهم حكيم وتامر حسنى ومدحت صالح وبوسى والليثى وغيرهم .

وشددت النقابة علي أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها مشيرة إلي أن المايسترو هاني مهني رجل نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

وأبدي مجلس النقابة اندهاشه من قيام المايسترو هاني مهني بالاستعانة بحمو بيكا في فرح نجلته وأثار الأمر حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.

وقامت إدارة الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين برصد ما قام به "حمو بيكا"، بعدما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء بعدما رفضت النقابة منحه التصريح بالغناء في حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل وقدمت كل الأدلة الخاصة بالتجاوز في حق النقابة وخرق القانون للنيابة والمحكمة قبل صدور الحكم.

وتهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الجهات والأفراد الالتزام بتنفيذ القانون ومنع غير الأعضاء من العمل.