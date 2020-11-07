شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نور اللبنانية بصحبة خالد سليم فى شارع المعز لتصوير "جمال الحريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواجد النجمة نور اللبنانية بصحبة النجم خالد سليم في شارع المعز اليوم السبت لتصوير مشاهدهم الخارجية خلال أحداث مسلسل "جمال الحريم"، وتعمل المخرجة منال الصيفى، على الانتهاء من تصوير الديكورات الأخيرة من العمل، المقرر عرضه على قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة، من تأليف سوسن عامر.

وتكثف منال الصيفى مراحل مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل، بالتزامن مع التصوير، حتى يصبح العمل جاهزاً للعرض في الوقت التي تحدده شركة سينرجى، خاصة أن المسلسل تم تحديد موعد لعرضه منتصف شهر نوفمبر المقبل، أو مطلع الشهر شهر ديسمير على أقصى تقدير.

مسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، بطولة دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، الفنانة الشابة رنا رئيس، هبة حسن، هدى الأتربى، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

وتجسد بطلة العمل نوراللبنانية دور"مذيعة"، خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار التشويق والاثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث.

ومن ناحية أخرى تشارك نوراللبنانية في بطولة مسلسل "عمر الناجى" (حرب طروادة) الذى يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، فى 8 حلقات، المقررعرضه على منصةwatch it، من تأليف وإخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى.