شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تعتذر لـ هنادى مهنا عن عدم حضور حفل زفافها:" لسه راجعه من الجونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة عبير صبرى، الفنانة هنادى مهنا على حفل زفافها أمس الجمعة على الفنان أحمد خالد صالح، كما اعتذرت لها عن عدم حضور حفل زفافها بسبب حضورها مهرجان الجونة، وخوفا من إصابتها بكورونا.

وكتبت عبير صبرى، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" مبروك نودي العروسة القمر مبروك هنادي مهنا واحمد خالد صالح تتهنوا العمر كله سوا ياحبايبي كان نفسي احضر الفرح بس لسه راجعه من الجونة".



عبير صبرى

واحتفلت الفنانة هنادى مهنا والفنان أحمد خالد صالح، بحفل زفافهما أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن و أحيا الفرح نجم الجيل تامر حسنى و النجم حكيم.

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.