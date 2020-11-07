ليدي جاجا تحتفل بفوز جو بايدن ونائبته كامالا هاريس فى الانتخابات الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية ليدي جاجا بفوز جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "جو بايدن وكاملا هاريس والشعب الأمريكي، لقد أعطوا للعالم واحدة من أعظم أعمال اللطف والشجاعة التي شهدتها البشرية على الإطلاق.. لا شيء سوى الحب لقائدنا العام الجديد والنائبة الأولى المنتخبة للبيت الأبيض".

وتعد ليدي جاجا من أكثر الداعمين لـ جو بايدن، ففي وقت سابق واصلت النجمة العالمية ليدي جاجا دعمها للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، ونشرت عبر حسابها بموقع "تويتر"، فيديو لها تقول به: "أنا أصوت لصالح أمريكا، مما يعني أنني أصوت لجو بايدن، وإذا كنت تعيش في مينيسوتا أو بنسلفانيا أو جورجيا أو ميشيجان أو فلوريدا أو أريزونا، فأنا أشجعك على التصويت".



ليدي جاجا عبر تويتر

وأصبح جو بايدن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، وفقًا لشبكة CNN، وأسوشيتد برس، بعد فوزه فى ولاية بنسلفانيا التى ولد فيها، مما جعله يتخطى حاجز الـ270 صوتًا فى المجمع الانتخابى والمطلوبين للفوز.

كما أعلنت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بمجموع 290 صوتا للمجمع الانتخابي.

وكان جو بايدن يقضى الصباح مع أسرته فى منزله بولاية ديلاوير، عندما رأى الأخبار التى تفيد بأنه من المتوقع أن يكون الفائز فى موطنه الأصلى بنسلفانيا، وسيكون الرئيس 46 للولايات المتحدة، وقال مسئول لشبكة سى إن إن إنه سيخاطب الأمة الليلة.