شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد صاحب محل عطارة فى فيلم "العميل صفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم بيومى فؤاد في فيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسنى والذى يواصل تصويره حالياً في العديد من الأماكن بالقاهرة، ويجسد دور والد بطل العمل خلال أحداث الفيلم ولديه محل عطارة ويواجه العديد من المواقف بشكل كوميدى مع ابنه ونيللى كريم التي تشارك في بطولة الفيلم.

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخرمن الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحاً كبيراً.

من ناحية أخرى يعمل بيومى فؤاد حالياً على تصوير فيلم "قمر 14" مع المخرج هادى الباجورى ويشارك فى بطولته خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوى، أحمد مالك، أمينة خليل، محمد علاء، كما يستعد لتصوير فيلم بعنوان "تحت تهديد السلاح" مع هانى سلامة وغادة عادل وياسمين رئيس وإخراج ماندو العدل، إضافة إلى استعداده للظهور كضيف شرف فى فيلم "حلم سوسن" مع أحمد فهمى وروبى وإخراج أحمد الجندى.

يذكر أن آخر أعمال بيومى فؤاد مسلسل "رجالة البيت" التى عرض فى رمضان الماضي، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.