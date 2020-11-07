شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون يستعيد ذكرياته بصورة من كواليس فيلم rocky 1975 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي سيلفستر ستالون، على استعادة ذكرياته مع فيلمه الشهير rocky الذي عرض عام 1975، حيث نشر صورة من وراء الكواليس مع "الكلب" الذي شارك معه في الفيلم آنذاك، أثناء قراءته لنص أحد المشاهد التي ظهرا فيها سوياً.

وحرص ستالون، على السخرية من الصورة التي جمعته مع كلبة "butkus" وكتب قائلاً "اثناء قراءة النص الأصلي للفيلم، وهو فوق كتفي، وفي الواقع يمكنه قراءة التص أفضل مني".

بدء سيلفستر ستالون مسيرته الفنية عام 1969 والتي تستمر حتي الآن، من انجح الاعمال التي قدمها سلسلة أفلام " Rocky " التي بدأت في 1975 و حتي 2018، رشح Rocky للمنافسة علي 10 جوائز للأوسكار منهم جائزة أفضل ممثل.

يشار الى أن موقع جاست جيرد، كشف عن وفاة جاكي ستالون والدة النجم سيلفستر ستالون، وذلك عن عمر يناهز 98 عامًا، وكشف الموقع عن أنه لا يوجد معلومات متوفرة عن ظروف الوفاة، موضحا أنها رحلت مؤخرا دون تحديد موعد وفاتها.وكانت عدسات المصورين رصدت النجم العالمى سيلفستر ستالون، حيث ظهر ستالون بوزن زائد وذلك خلال رحلة ستالون مع زوجته جينيفر في مدينة ماليبو.