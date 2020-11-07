شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب إلغاء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عمرو صحصاح، رئيس قسم الفن باليوم السابع، إن حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية تم إلغاؤه بسبب السيول والأمطار الغزيرة التى هبطت بشكل مفاجئ، مما أدى إلى اجتماع إدارة المهرجان بعد عصر اليوم وقامت بإصدار بيان سريع جاء فحواه إلغاء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى، وذلك خوفا على الضيوف والفنانين المتواجدين فى حفل الافتتاح.

وأضاف صحصاح، خلال تواجده من أمام الفندق المقام فيه فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الـ 36 برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة: "تعد هذه المرة الأولى الذى تم فيها إلغاء افتتاح المهرجان منذ نشأته والذى كان من المفترض أن يكرم فيه الفنان القدير عزت العلايلي، والبيان الذى أصدرته إدارة المهرجان أكد أن باقى فعاليات المهرجان ستقام بشكل طبيعى وستبدأ من الغد ندوة المخرجة إيناس الدغيدي وكذلك مئوية الفنان فريد شوقى".

وأكد عمرو صحصاح أنه لم تكن الأمطار وحدها هى السبب فى إلغاء حفل الافتتاح ولكن كان أيضا وجود بعض التخوفات من الموجة الثانية لفيروس كورونا، خاصة أن الفندق قام بإلغاء المطاعم ومنع أو تجمعات به بحيث أن يحافظ الجميع على الإجراءات الاحترازية التى فرضتها وزارة الصحة وشدد عليها محافظ الإسكندرية ووزيرة الثقافة بالاتفاق مع رئيس المهرجان الأمير أباظة.

وتابع أنه من المفترض أن يتم غدا عرض الفيلم المصرى الوحيد المشارك بالمهرجان وهو فيلم "قابل للكسر" بطولة الفنانة حنان مطاوع وتأليف وإخراج أحمد رشوان، وأضاف: "مهرجان إسكندرية السينمائى هو مهرجان عريق وكان يعتبر هو الثانى أهمية بعد مهرجان القاهرة السينمائى، وقد شارك فيه العديد من النجوم مثل فريد شوقى ونور الشريف، كما ترأسه قامات كبيرة وكانت جائحة كورونا هى السبب فى تأجيله لشهر نوفمبر، ونتمنى أن يستطيع أن يكمل المهرجان فاعلياته بشكل موفق فى ظل الظروف السيئة التى يقام فيها".