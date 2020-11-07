شكرا لقرائتكم خبر عن حماده هلال ينتهى من تصوير كليب "آية فى الجمال" بدبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي المطرب حماده هلال من تصوير كليب جديد بعنوان "آية في الجمال" الذى تم تصويره في دولة الإمارات العربية وتحديدا دبي، من إخراج عادل سرحان، من كلمات محمود عليم، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقى هادى مسرة.

من ناحية طرح حماده مؤخرا أحدث كليباته الغنائية هى "طحن في طحن"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب،.. وذلك بعد فترة من الترويج لها حيث سبق وطرح برومو الأغنية منذ فترة، وتعتبر تلك الأغنية هي الأولي له بعد فترة من التأجيلات بسبب وفاة والدته.

كما تأتي أغنية "طحن في طحن" بعدما قرر في وقت سابق استجابته بخصوص غضب بعض الشيوخ ممن هاجموا كلمات أغنية "الشرع محللى أربعة" الذى طرح البرومو الخاص بها قبل أيام، حيث كتب عبر حسابه على موقع إنستجرام بوست أكد فيه أنه سيعدل في كلمات الأغنية، قائلا: "بجد أنا بحب صناعة الأغاني أوى وبحب جمهورى أوى أوى، ومن زمان وانا عيل صغير الحمد لله والشكر لله ناجح، ومش بفكر أسرق فكرة ومجهود حد عشان ربنا يباركلى فى حياتي، بس بجد الفترة دي صعبه جدا فى عالم صناعة الأغاني، وأنا عرفت إن في ناس من علماء الدين زعلانة من كلمات أغنية الشرع محللي أربعة فأنا احتراماً ليهم ولكل الجمهور فأنا هعدل في كلمات الأغنية.