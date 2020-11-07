شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تحتفل بإعلان بايدن رئيس الولايات المتحدة: العالم فى يد شخص مدنى ورحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الكولومبية شاكيرا بإعلان فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، قائلة: "العالم في يد شخص مدني ورحيم، حان الوقت الآن لتنظيف البيئة وتقديم خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة للجميع".

وقالت شاكيرا في تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "العالم في يد شخص مدني ورحيم، حان الوقت الآن لتنظيف البيئة وتقديم خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة للجميع، يتعين علينا جميعًا القيام بدورنا، ولكن تم وضع الأساس، الآن رقصة صغيرة مع أطفالي للاحتفال!".



شاكيرا

وأعلنت شبكة فوكس نيوز الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بمجموع 290 صوتا للمجمع الانتخابي.

فيما قال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم السبت.

وأصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.