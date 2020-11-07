شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يكشف لـ"الخليج 365" سبب تأجيل ألبومه الجديد وموعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم اللبناني عاصي الحلاني في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” عن سبب تأجيل البومه الجديد قائلا : كان من المفترض طرحه خلال الفترة الماضية ولكن أحداث لبنان وانتشار فيروس كورونا تسببت في تأجيله ومن المقرر طرحه نهاية هذا العام إذا تعدل الوضع .

وأضاف عاصى أن أغانى ألبومه متنوعة، حيث يوجد اللون البدوى واللبنانى والمصرى والخليجى والعراقى، ويوجد شعراء من العراق والخليج ومصر، وتوجد أربع أغان من ألحانه بالألبوم حتى الآن، ومن لبنان تعاون مع سليمان دميان، وطارق مجدلانى، ونزار فرنسيس، وغانم جاد شعلان، وطونى سابا، أما مصر مع الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن محمد عبيه.

وأحيا مؤخرا النجم اللبنانى عاصى الحلانى، حفلا غنائيا من أقوى حفلات هذا العام على هامش مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 29، المقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، الذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، والتى تفاعل معها جميع الحاضرين منها "بحبك وبغار" و"ست الستات يا مصرية" ويا طير" "وأنى مارق مريت" و"قولى جاى أنا بعيد"، و"خليك بقلبي" و"الهوا طاير طاير" وقدم عدد من أغانى العندليب عبد الحليم حافظ منها "سواح" و"ميل وحدف منديله" و"ابتدى المشوار" واختتم الحفل بأغنية "أحلف بسماها".

وشارك الوليد نجل النجم اللبنانى عاصى الحلانى مع والده فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية وقدما سويا أغنية "من هون نحن يا بشر" و"طيور بالعالى" وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تفاعل معه الجميع بالهتاف والتصفيق، وقام بتقبيل يد والده.

وقال النجم اللبنانى عاصى الحلانى، إنه مبسوط بالمشاركة فى المهرجان هذا العام على الرغم من الظروف الصعبة التى مرينا بها وانتشار فيروس كورونا، ومصر بجيشها وشعبها منارة العالم.

وأضاف أنه "يشكر كل القائمين على مهرجان الموسيقى العربية هذا العام ويا رب نقدر نسعد الناس اليوم".