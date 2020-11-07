شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى: نتيجة تحليلى لفيروس كورونا سلبية..الحمد لله وربنا يحفظ الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة لقاء الخميسى، عن سلبية اختبار فيروس كورونا "كوفيد - 19" التى أجرته عقب العودة من الجونة بعد مشاركتها فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة وإصابة عدد من الفنانين والفنانين بالفيروس المستجد، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "الحمد لله.. نتيجة تحليلى لفيروس كورونا سلبية.. ربنا يحفظ الجميع".





يأتى ذلك بعدما أعلنت الفنانة زينب غريب، إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ستورى عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، حينما أعلنت عن ذلك بكتابة: "أى حد تم التعامل معايا مباشرة يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير"، وذلك بعدما أعلنت أن اتضح لها أن حالتها إيجابية بعد الخضوع للتحليل حول فيروس كورونا.

كما أكدت الفنانة سارة عبدالرحمن، إصابتها بفيروس كورونا من خلال حسابها الرسمى على موقع فيس بوك، حيث كتبت مؤخراً: "أنا عملت تحليل كورونا و النتيجة طلعت إيجابى للأسف، يا رب يهون على أى حد عنده/عندها كورونا.. ويا رب يشفى الكل".

كذلك، كشف مطرب الراب ويجز، كواليس إصابته بفيروس كورونا عقب عودته من الجونة، موضحاً أنه لم يكن يشعر بأى أعراض حتى تم إجراء التحاليل، وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى: "الموضوع مش مزعج، والحمد لله مش متأثرين بشكل كبير"، مردفاً: "كنا مخالطين لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا فى الجونة، فلجأنا للتحليل، الأغلب كانت نتيجته إيجابية وقررنا أن ننعزل منزليا".

كما كشفت الفنانة بسمة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، حيث أكدت عبر حسابها الرسمى على موقع فيس بوك، أنها منذ أكثر من أسبوع معزولة تماماً، بعد خضوعها للتحاليل، ورغم ذلك إلا أنها إلى الآن لا تشعر بأى أعراض جراء إصابتها.