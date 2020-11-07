شكرا لقرائتكم خبر عن عرض Fantastic Beasts 3 فى موعده رغم مغادرة جونى ديب للسلسلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت مغادرة النجم العالمي جوني ديب، صاحب شخصية الساحر جيلتر جريندلفالد في سلسلة أفلام الإثارة والخيال Fantastic Beasts، سلسلة الأفلام الشهيرة الكثير من التساؤلات حول موعد طرح الجزء الثالث ومن سيكون خليفته في تصوير الأجزاء المقبلة.

وأكدت شركة الإنتاج Warner Bros أن الجزء الثالث من الفيلم سيعرض في التوقيت الذي حدد مسبقاً وهو في 12 نوفمبر عام 2022، مؤكدين أن مغادرة النجم العالمي جوني ديب لن تؤثر على موعد طرح الفيلم.

ويأتي خروج ديب من سلسلة "Fantastic Beasts" بعد أيام من خسارته لقضية التشهير ضد نيوز جروب نيوزبيبرز، ناشر ذا صن، والمحرر التنفيذي لصحيفة التابلويد دان ووتون بسبب مقال عام 2018 يزعم أنه كان "مضربًا للزوجة". وأكد ديب أنه يعتزم استئناف الحكم.

وعلى نفس السياق أكدت شركة Warner Bros. رحيل ديب وصرحت في بيان قائلة: "سيتم إعادة صياغة دوره قبل ظهور الجزء الثالث في الامتياز لأول مرة في عام 2022".

وكان ديب قد رفع دعوى قضائية ضد هيرد في (مارس) 2019 ، بسبب مقال رأي كتبته صحيفة واشنطن بوست بعنوان " I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change".