شكرا لقرائتكم خبر عن محمد قماح ينتهى من تصوير كليب " أنا مش نجيب ساويرس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد قماح من تصوير أغنية بعنوان "أنا مش نجيب ساويرس" صورها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا في أحد الكومبوندات في منطقة الشيخ زايد من إخراج إيهاب بهجت ومدير التصوير جلال الزكى ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على اليوتيوب وعدد من القنوات من كلمات أحمد مرزوق .

وقال قماح أن رجل الأعمال نجيب ساويرس أبدى موافقته على كلمات الأغنية بعد طرحها عليه حيث قام بتوفير اللوكيشن الخاص بتصوير الفيديو كليب، وتقول كلماتها "عاوزه حد يكون معاه ماني، يعيشك عيشه فاني أنا مش نجيب ساويرس، تنزلي من البوجاتي وتدخلى على البزراتي" .









يذكرأن محمد قماح سبق وطرح عام 2019، ألبوم حمل اسم "ليالى زمان"، وقد طرحه فى الأشهر الأولى من العام الماضى 2019، وتضمن وقتها ثمانية أغانٍ متنوعة جمعت ما بين الألوان الموسيقية المختلفة، ثم طرح بعدها أكثر من أغنية سينجل خلال عدة مناسبات منها أغنية باسم "حج حجيجه بيت الله"، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وقبلها طرح بالتوازى مع بدء شهر رمضان أغنية باسم "شهر الصيام"، من كلمات محمد الغوشى وألحان يوحنا وتوزيع بيشوى صفوت.

وكان قماح قد أكد أن الأغانى السينجل باتت أفضل طريقة يتواصل بها المطرب مع جمهوره، وبالتالى صار أغلب المطربين يقومون بطرح ألبوماتهم بتلك الكيفية عن طرح أغانى الألبوم بالكامل دفعة واحدة.