شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يكشف نتيجة المسحة الطبية له وزوجته بعد العودة من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد ثروت عن نتيجة المسحة الطبية الخاصة به بخصوص فيروس كورونا، حين أعلن ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، قائلا: "‏قمت أنا وزوجتي بعمل التحاليل اللازمة وجاءت النتائج سلبية الحمد لله،.. أرجو منكم الالتزام بارتداء الكمامة والتعليمات الطبية، ‏حفظنا وحفظكم الله".

وفى سياق آخر طرحت شركة سينرجى البرومو الدعائى لفيلم محمد ثروت الجديد "عفريت ترانزيت"، التي تدور أحداثه حول قصة بائع مخدرات يتعرض للعديد من المشاكل واتهامه في جريمة قتل، الأمر الذي يدفعه لمحاولة البحث عن براءته والسير في طريق التوبة.

فيلم "عفريت ترانزيت" بطولة محمد ثروت وبيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فتحى ومحمود الليثى، وهدى مجد ومحمود حافظ والفنان محمد جمعه وأخرون من النجوم، كما يظهر الفنان أحمد فهمى ضيف شرف في أحداث الفيلم، والعمل من إخراج ياسر هويدى، وتأليف أحمد عامر وتامر عبد الحميد.

ومن ناحية أخرى ينتظر محمد ثروت فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، للنجم كريم عبد العزيز ودينا الشربينى للمخرج وائل عبد الله، كما يشارك في فيلم "النمس والإنس" مع النجم محمد هنيدى، للمخرد شريف عرفة ويشارك في بطولته كل من صابرين ومنة شلبى وعمرو عبد الجليل، وآخرون من النجوم.