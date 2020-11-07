شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة للفنانة شادية من تصوير أغنية "عندى مشكلة"ضمن فيلم القاهرة فى الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يزيح محبو وعشاق النجمة والفنانة الكبيرة الراحلة شادية، عبر حسابهم على إنستجرام، الستار عن صور جديد نادرة لدلوعة السينما المصرية، وكانت هذه المرة من خلال كواليس تصوير أغنية "أنا عندى مشكلة" التى غنتها ضمن أحداث فيلم "القاهرة فى الليل" الذى عرض لأول مرة يوم 5 أغسطس عام 1963، وهى من كلمات حسين السيد وألحان بليغ حمدى.

فيلم "القاهرة فى الليل" بطولة شادية، صباح، فؤاد المهندس، فايزة أحمد، مها صبرى، نجاة الصغيرة، نادية لطفى، ليلى طاهر، رجاء الجداوى، محمد قنديل، حسن فايق، نجوى فؤاد، عبد الوهاب الدكالى، سامية رشدى، مديحة حمدى، بالإضافة إلى ثلاثى أضواء المسرح "الضيف أحمد، جورج سيدهم، سمير غانم"، قصة وإخراج محمد سالم، سيناريو وحوار محمد عثمان، موسيقى على إسماعيل.

واعتاد محبو النجمة الراحلة شادية، الكشف عن الصور النادرة التى لم تنشر من قبل للفنانة الراحلة، وكان آخر هذه الصور، صورة للفنانة الراحلة مع شقيقها طاهر شاكر، منذ 41 عامًا وتحديدًا منذ عام 1979، وذلك أثناء تواجدهما فى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وقبل سنوات قليلة من اعتزالها الفن، كذلك صورة مع أحد الأطفال أثناء كواليس عرض مسرحية "ريا وسكينة" مع النجمة سهير البابلى، التى عرضت فى فترة الثمانينيات من القرن العشرين، ولاقت نجاحًا كبيرًا وما زال مستمرًا حتى الآن وبعد عرضها عبر شاشات التليفزيون، وظهر شادية بملابس العرض المسرحى وبجوارها الطفل الذى ارتدى الطربوش.



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