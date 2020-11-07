شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى يحتفل بعيد ميلاد والدته ليلى صلاح ذو الفقار.. اعرف قالها إيه "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم شريف رمزى على الاحتفال بعيد ميلاد والدته ليلى صلاح ذو الفقار من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشر أكثر من صورة لهما معاً، وعلق عليه قائلا: "عيد ميلاد سعيد لأجمل أم في العالم كله، أنا ممتن جدًا لأنك أمي وأشكرك على وجودك في حياتي، وأشكرك على كل دعمك ولطفك وحبك، أتمنى لك عيد ميلاد سعيد أحبك".

شريف رمزى مع والدته

شريف رمزى مع والدته من ناحية أخرى، نشر الفنان شريف رمزي مجموعة من الصور، تجمعه بالفنان خالد الصاوى، وذلك أثناء تواجدهما في الجونة، وتحديدًا من أجل المشاركة فى حفل زفاف النجمة درة، حيث ظهر الثنائى وهما مندمجان في حديث ضاحك، وعلق شريف رمزي على الصور قائلا: "حينما أجتمع أنا وخالد الصاوي في مكان بتكون دي النتيجة دايماً"، كذلك نشر شريف فيديو يجمعه بالصاوى، وهما يغنيان أغنية لعمرو دياب فى حفل الزفاف.

شريف رمزى مع ليلى ذو الفقار

ليلى صلاح ذو الفقار شريف شارك بفيديو من فرح الفنانة درة وهو يغنى أغنية "لقيت الطبطبة" وعلق قائلاً: فى معلومة مهمة حابب أقولها ناس قليلة أوى اللى عارفينها إنى خلاص هحترف الغناء. وكان الفنان شريف رمزى أول الحاضرين في حفل زفاف النجمة التونسية درة على المهندس المعمارى هانى سعد، وكان بصحبة زوجته الفنانة ريهام أيمن، منذ اللحظات الأولى لتهنئة العروسين ومشاركتهما لحظات زفافهما.

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