شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول شيرزينجر تخطف الأنظار برفقة توم إيفانز فى بيفرلى هيلز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية نيكول شيرزينجر بعيدها الأول مع صديقها توم إيفانز البالغ من العمر 35 عاما، حيث شوهدت بصحبته في بيفرلي هيلز، مساء الجمعة، وذلك بعد أيام من بحثهما على منزل لشرائه. وخطفت نيكول شيرزينجر الأنظار في الذكر السنوية الأولى التي تجمعها مع توم إيفانز، حيث ارتدت فستانا طويلا، بينما كانت تتحدث مع صديقها، كما حرصت على ارتداء الكمامة لحماية نفسها والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكملت إطلالتها الأنيقة بحذاء ذو كعب عالٍ أسود، وأمسك حقيبة سوداء في إحدى يديها، وحافظت ارتداء إكسسواراتها من خلال الأقراط الحلقية الذهبية وسلسلة أنيقة.



نيكول شيرزينجر وتوم إيفانز

كما التزم صديقها توم إيفانز أيضًا بقواعد السلامة الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من خلال ارتداء كمامة لحماية نفسه مع الفيروس التاجي، كما ارتدى لاعب جلاسكو ووريورز السابق طاقمًا أسود بالكامل لقضاء وقته مع النجمة نيكول شيرزينجر.

وفي وقت سابق، تألقت النجمة العالمية نيكول شيرزينجر فى أحدث ظهور لها بصحبة توم إيفانز في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعدما شوهد الاثنان وهما يبحثان معا على منزل لهما في لوس أنجلوس، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



نيكول شيرزينجر مع توم إيفانز

وارتدت نيكول شيرزينجر ملابس جريئة، حيث خطفت الأنظار في جولتها مع توم إيفانز مرتدية بنطلون ضيق وردي مموه بعد الانتهاء من التمرين على ما يبدو، وأكملت إطلالتها بإضافة سلسلة ذهبية تضمنت قلادة دائرية أنيقة.

ووصففت النجمة العالمية شعرها على هيئة ذيل حصان بينما بدت وكأنها تتخلص من المكياج، والتزمت ببعض الإجراءات الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث حرصت على ارتداء الكمامة لحماية نفسها من الفيروس التاجي.