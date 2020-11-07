شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان Tallinn Black Nights يتعاون مع شركتين طبيتين لرعاية ضيوفه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان Tallinn Black Nights في إستونيا عن قيامه بالتعاقد مع شركتين طبيتين لضمان سلامة ضيوفه واختبار جميع الضيوف القادمين إلى تالين من خارج إستونيا للحفاظ وحماية الضيوف من فيروس كورونا.

وحصل المهرجان على تصريح حكومي خاص لجلب الضيوف الأجانب والصحافة إلى إستونيا و من المتوقع أن يستضيف المهرجان حوالي 200 ضيف فقط، مقارنة بـ 1400 ضيف في عام 2019، وسيتعين على جميع الضيوف اجتياز اختبار على مرحلتين لفيروس كورونا، الأول في وطنهم والثاني عند وصولهم إستونيا، ومن المقرر أن ينطلق المهرجان في الفترة من 13 وحتي 29 نوفمبر الجاري.

ويبدو أن الموجة الثانية من فيروس كورونا فرضت العديد من القيود علي صناعة السينما والمهرجانات حول العالم، حيث أعلنت شركة "والت ديزني" حذف فيلم الإثارة "Death on the Nile "جريمة على ضفاف النيل"، من قائمة أفلام العطلات، مما يهدد فرص انعاش الصناعة هذا العام، مشيرة إلى أن طرح الفيلم المقتبس عن رواية للكاتبة البوليسية آجاثا كريستي ويقوم ببطولته ممثلون من بينهم جال جادوت وكينيث برانا، وأنه سيتأخر إلى أجل غير مسمى.

وكان من المقرر عرض الفيلم في أمريكا الشمالية ومعظم أنحاء العالم في 18 ديسمبر وهو أحدث فيلم يتأجل عرضه في الوقت الذي تكافح فيه الصناعة للعودة إلى العمل وسط جائحة فيروس كورونا.