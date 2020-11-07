شكرا لقرائتكم خبر عن شاكوش وبيكا وعمر كمال: هنادى مهنى عزمتنا وقالت أمنية حياتى تحضروا فرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مطربو المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، بعد إنكار والد الفنانة هنادى مهنى، الموسيقار هانى مهنى، بأنه تفاجأ بوجودهم فى حفل الزفاف ولم تتم عزومتهم على حفل الزفاف أمس الجمعة، حيث قال حمو بيكا: "العروسة عزمتنا وقالتلنا بالنص نفسى تحضروا فرحى، احنا هنعرف المكان والعنوان منين احنا مش باراشوت عشان نروح فرح من غير ما نكون معزومين، ولا احنا فاضيين".

من جانبه اتفق عمر كمال مع كلام بيكا قائلا: "بالتأكيد مش هنروح فرح من غير مانتعزم"، فى حين أكد حسن شاكوش غرابة ما تردد بأنهم ذهبوا بدون دعوة، لأن هذا الأمر غير طبيعى بالمرة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانا صحفيا منذ قليل تستنكر فيه استعانة الموسيقار هانى مهنى بمؤدى المهرجانات حمو بيكا فى فرح ابنته الفنانة هنادى مهنى على الفنان أحمد خالد صالح.

وتحدثنا مع الموسيقار الكبير هانى مهنا ليكشف حقيقة استعانته بالمطرب حمو بيكا وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا لم أدعو ولا حمو بيكا ولا حسن شاكوش ولا عمر كمال، وتفاجأت بوجودهم فى حفل الزفاف ولا أعرف شكلهم فى الأساس وتفاجأت بصديق لى قالى إنهم موجودين"، مضيفا أن هنادى أيضا لم تعزم هؤلاء ولكن منظم الحفل هو من دعاهم .

وأضاف هانى مهنى أنه يشكر كل من تواجد فى الحفل من مطربين وفنانين منهم حكيم وتامر حسنى ومدحت صالح وبوسى والليثى وغيرهم .

وشددت النقابة على أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائى بحبسه لتجاوزه فى حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلى أن المايسترو هانى مهنى رجل نقابى وشغل منصب عضوية المجلس فى فترة سابقة، كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية فى مصر.

وأبدى مجلس النقابة اندهاشه من قيام المايسترو هانى مهنى بالاستعانة بحمو بيكا فى فرح ابنته وأثار الأمر حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.

وقامت إدارة الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين برصد ما قام به حمو بيكا، بعدما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء بعدما رفضت النقابة منحه التصريح بالغناء فى حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل، وقدمت كل الأدلة الخاصة بالتجاوز فى حق النقابة وخرق القانون للنيابة والمحكمة قبل صدور الحكم.

وتهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الجهات والأفراد الالتزام بتنفيذ القانون ومنع غير الأعضاء من العمل.