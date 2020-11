شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر صورة لكينج فون قبل ساعات من قتله بإطلاق النار عليه فى أتلانتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار خبر مقتل مغنى الراب الشهير كينج فون " King Von "، والمولود فى شيكاجو والمقيم فى أتلانتا، الكثيرمن الحزن بين محبيه وعشاقه حول العالم، وقبل ساعات من وفاه كينج فون نشرآخر صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير" إنستجرام " حيث ظهوروهو يجلس بسيارته ذات اللون الأسود ، وكان يرتدى " جاكت " بإحدى درجات اللون الأصفروبنطلون جينر مع حذاء رياضى باللون الأبيض .

وحصدت الصورة الأخيرة لنجم الراب الراحل كينج فون أكثر من 1.2 مليون LIKES على " إنستجرام " خلال يوم واحد فقط من نشرها .



يذكر أن جاءت وفاة كينج فون بعد إطلاق النار عليه خارج ملهى ليلى فى أتلانتا فى وقت مبكر من صباح أمس الجمعة 6 نوفمبر، وهو الخبر الذى تصدرعدد كبيرمن المواقع العالمية ومن أبرزها " CNN " و" نيويورك تايمز"، والذى أكد أن يبحث محققو جرائم القتل فى شرطة أتلانتا عن المسؤول عن الطلقات النارية القاتلة.

ونجم الراب الراحل كينج فون " King Von " اسمه الحقيقى دايفون داكوان بينيت ، وقد ولد فى 9 أغسطس 1994 فى شيكاجو، ولم يعلم البعض أن كينج فون سن الـ 16 ذهب إلى السجن لأول مرة لن يكون ذلك سوى بداية مسار طويل من المشاكل القانونية لمغنى الراب الشهير .

ولمن لا يعرف كينج فون بدأ مسيرته الفنية عام 2018 ، و من أبرز الأغنيات التى قدمها و حققت نجاح كبير : " Took Her To The O " و " Crazy Story " و " Went Silly " ، و غيرهم .