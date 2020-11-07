شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يعود للتدريب بالدراجة بعد عملية جراحية بالقلب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد من جديد أسطورة أفلام الأكشن في هوليوود أرنولد شوارزنيجر للتدريبات من جديد بدراجته، بعد خضوعه لعملية جراحية خلال الأسابيع الماضية ومكوثه لعدة أيام في المستشفى لتعافيه منها.

ونشر النجم العالمي صاحب الـ73 عاما مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهو يقود دراجته من أمام أحد المبانى التى يتواجد عليها رسوم له في فترة شبابه، ليعلن عودته للتدريبات من جديد بعد فترة خضوعه لعملية جراحية في القلب داحل أحد المستشفيات.

وكان شوارزنيجر نشر صورا له من داخل المستشفي، عبر حسابه وكتب: "بفضل الفريق الطبي في كليفلاند تم تركيب صمام رئوي جديد يتماشى معى، أشعر بالارتياح اثناء تجولي في شوارع كليفلاند مستمتعاً بتماثيل المدينة الشهيرة، شكراً لكل طبيب وممرضة في الفريق".