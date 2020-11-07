روبي في ورطة.. والسبب “بدر البدور”

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرّضت الفنانة روبي لأزمة في مسلسلها الجديد المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بعد توالي اعتذارات المخرجين عن عدم المشاركة به.
واعتذر المخرج كريم الشناوي عن المسلسل الذي يحمل اسم “بدر البدور” بعد فترة من التحضير للعمل، الذي كتبت قصته مريم نعوم.
وسبق أن اعتذر المخرج محمد ياسين عن مسلسل “بدر البدور”، رغم المفاوضات المكثّفة معه منذ أشهر عدة، ثم تبعه اعتذار المخرج هاني خليفة.
نفيد بالذكر أن روبي انتهت من تصوير فيلمها المنتظر “حلم سوسن” مع النجم أحمد فهمي، كما وتنشغل بتصوير فيلمها الجديد مع النجم آسر ياسين، وتعاقدت أيضًا منذ فترة على بطولة فيلم “برة المنهج” مع الفنان ماجد الكدواني.
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