إبن أصالة برسالة الى طارق العريان بعد ان شكك برجولته

متابعة بتجــــــــــرد: ظهر خالد ابن الفنانة السورية اصالة من طليقها ايمن الذهبي، في مقطع فيديو جديد بعد هجومه على طليقها المصري طارق العريان، موضحاً سبب الهجوم.

وقال الذهبي إنه حاول نصح العريان منادياً اياه بـ”تيتو”، من اجل تخصيص المزيد من القوت لأفراد اسرته، إلّا ان محاولته باءت بالفشل.

وأضاف:”إلا أهلي إلا إخواتي ومامتي.. كنت أتمنى يكون موجود أكتر وأنا تضايقت وقلت اللي قولته ويا تيتو إنت عارف إني قلبي أبيض أنا بسامح وإنت عارف أنا بحبك أد إيه”.

وختم:” في فرق بين أنا ومامتي محدش ينفع يجيب سيرتها أو يمسها مينفعش أسكت.. إلا إخواتي وأمي لازم ياخدوا حقهم.. شكرًا”.

وكان ايمن الذهبي نشر صورة جمعته بأصالة وأخويه، وشكك في تعليقه برجولة العريان قائلاً: “قل لي. هل أمضيت الوقت برفقة أسرتك؟ فالرجل الذي لا يمضي الوقت برفقة عائلته ليس رجلاً حقيقياً. أعرف تماماً أنها المقولة المفضلة لديك وهي أخذت من فيلمك المفضل”.

وتابع: “إذاً اسد لي معروفاً وشاهده مجدداً من أجلي. وأمر آخر، املأ الفراغ بسرعة”.