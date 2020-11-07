تامر حسني يطرح “قولني كلام” خامس أغاني ألبوم “خليك فولاذي”

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح النجم المصري تامر حسني خامس أغاني ألبومه الجديد “خليك فولاذي”، بعنوان “قولني كلام” من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

أغنية “قولني كلام” هي أغنية شبابية راقصة يتطرق فيها تامر حسني إلى موضوع الحب بقالب جديد ومختلف عن أغانيه السابقة، ويقول فيها: “قولّني كَلام أول مره اقوله مابقتش انام الليل بطوله أنا روحي فيه و مَقدرش اخبي وهداري ليه قولت اللي في قلبي”.

وحققت الأغنية فور طرحها انتشارًا واسعًا فتصدّرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “يوتيوب” في مصر وعددٍ من البلدان العربية.

ويُصدر تامر حسني أغاني ألبومه “خليك فولاذي” تباعًا ضمن خطة تسويق وضعها بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وكان تامر حسني قد أطلق في الأيام الماضية 4 أغنيات من الألبوم، وهي “بألف سلامة”، و“ما بطلناش إحساس”، و“فجأة افترقنا” “‘ختراع” التي شاركه فيها محمود العسيلي على طريقة الديو، وحققت جميعها نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا على موقع “يوتيوب”.