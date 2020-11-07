نجوى كرم تتألق بأولى حفلاتها بعد كورونا في دبي: “مش مصدقين نرجع نتلاقى”

متابعة بتجــــــــــــرد: في أول حفل موسيقي لها منذ اجتياح فيروس كورونا العالم، أحيت النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلًا غنائيًا في منتجع غراند حبتور في دبي ليلة الخميس الماضي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأطّلت كرم بفستان باللون الأبيض من تصميم اللبناني العالمي رامي القاضي، بداية الحفل رحَبت بالحضور الذي حضر وتحدَى كورونا وقالت: “مش مصدقين نرجع نتلاقى ونهيَص ونزقف لأن حرية الإنسان منحته العيش بفرح ويعبر عن فرحته متل ما هو بدو لأن أصل الإنسان الحرية والفرح”.

وقدّمت نجوى أجمل اغنياتها القديمة والجديدة على مدار ساعتين من الوقت. وكان الحفل قد نفذت جميع تذاكره قبل ساعات من انطلاقه، ما أكّد على شوق الجمهور للقاء نجوى كرم التي لم تحدّ كورونا من نشاطها وبريقها الفني.

وحرصت كرم على أن تصل الى الإمارات العربية المتحدة قبل يومين من الحفل حيث تم استقبالها بزفة موسيقية مع باقات من الورد. واستمتعت كرم بزيارة الأماكن السياحية في دبي في أول رحلة رسمية لها خارج الوطن منذ بدء أزمة كورونا.

ورغم الغياب القسري لنحو عام عن الجمهور، إلا أن كرم تطل على جمهورها منذ أسابيع كل ليلة أربعاء من خلال الموسم الأول من برنامج The Voice Senior وهي المشاركة الأولى لكرم في نسخة “ذا فويس”.

وتألقت كرم بالحلقة الأولى من مرحلة الـBattles الأربعاء بفستان طويل بكتف واحد وفتحة طويلة عند الساق، بلون النيون من Alex Perry ونسقته مع حذاء بكعب عالٍ باللون نفسه من Casadei.

وأكملت إطلالتها بتسريحة بسيطة كما أضافت لـ”لوك” مجوهرات من جيرار تفنكجيان.