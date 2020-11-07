بايدن الرئيس المنتخب.. عانى من التلعثم ويحب الأيس كريم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جمعت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية معلومات عن حياة جو بايدن في الوقت الذي أصبح فيه الرئيس المنتخب الـ٤٦ للولايات المتحدة.

اتسمت الرئيس الامريكي المنتخب، جو بايدن، الفائز بانتخابات الرئاسة الامريكية بعد اقتناصه ولايات جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا، بمآسي عائلية وانتكاسات سياسية.

وقد أصبحنا نعرف الكثير عن حملة الساكن الجديد للبيت الأبيض وأخبارها ولكن ماذا نعرف عن الرجل الذي أصبح رئيس الولايات المتحدة؟

جمعت صحيفة "إندبندنت" البريطانية ١٠ حقائق مثيرة للاهتمام عن بايدن.



١-كان يعاني من التلعثم في طفولته

أمضى بايدن طفولته في سكرانتون بفيلادلفيا قبل أن ينتقل إلى ويلمنجتون بولاية ديلاوير عندما كان يبلغ من العمر ١٠ سنوات، وفي المدرسة كان زملاؤه يسخرون منه بسبب التلعثم أثناء الحديث، حيث كانوا يسمونه "باي..باي" عندما يحاول أن يقول اسمه الأخير.

٢-لعب كرة القدم في المدرسة الثانوية

لعب نائب الرئيس السابق كرة القدم الأمريكية في أكاديمية أرشمير، وهي مدرسة إعدادية كاثوليكية، وقام بـ ١٩ تمريرة رائعة.

٣-تم تجنيده في حرب فيتنام لكنه لم ينجح في الاختبار الطبي

أنهى بايدن كلية الحقوق في جامعة سيراكيوز ثم تم تجنيده للخدمة في حرب فيتنام، لكنه لم ينجح في اجتياز الاختبار الطبي بسبب إصابته بالربو.

٤-في حال فوزه، سيكون أكبر رئيس سنًا في تاريخ الولايات المتحدة

قبل فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي في يناير/كانون الثاني من هذا العام، قال بايدن، ٧٧ عامًا، إن عليه اختيار نائب رئيس يكون قادرًا على تولي البيت الأبيض "فورًا" وذلك نظرًا لتقدمه بالعمر.

٥- ترشح للرئاسة لأول مرة في عام ١٩٨٧، وترشح للمرة الثانية في عام ٢٠٠٨.

٦-عانى من مشاكل عائلية .

فقد بايدن زوجته الأولى نيليا وابنته نعومي في حادث سيارة في عام ١٩٧٢، وكان ولديه بو وهنتر أيضًا في السيارة ولكن كتبت لهما النجاة، وتوفي ابنه الأكبر بو بعد إصابته بسرطان المخ في عام ٢٠١٥.

٧- فيلمه المفضل هو "عربات النار"

٨-يحب الآيس كريم

اعترف بايدن بأنه يحب الحلويات ويحب أن أكل الكثير من الآيس كريم، وقال في مقابلة في عام ٢٠١٦: "أنا لا أشرب المشروبات الروحية، ولا أدخن، لكني آكل الكثير من الآيس كريم ".

٩- اشترى جروًا لزوجته الأولى نيليا عام ١٩٦٧ وأسماه "سيناتور"

١٠-تزوج بايدن في عام ١٩٧٧ من زوجته الحالية جيل تريسي جاكوبس، وهي معلمة

تعرف بايدن على زوجته الحالية عام ١٩٧٥ وتقدم لها ٥ مرات قبل أن توافق على الزواج منه، وغالبًا ما يشير بايدن بفخر إلى نفسه على أنه "زوج جيل بايدن"، وبعد حصوله على ترشيح الحزب الديمقراطي قال للجمهور: "فكروا في معلمكم المفضل الذي منحك الثقة لتؤمن بنفسك، هكذا تكون السيدة الأولى جيل".