آن هاثاواي تعتذر لمجتمع الإعاقة وسط هجوم عنيف على فيلمها الجديد "The Witches"

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"الخليج 365" من بيروت: إعتذرت الممثلة الأميركية آن هاثاوي بعد أن تلقى فيلمها الجديد The Witches رد فعل عنيف من مجتمع المعاقين.

ونشرت هاثاواي عبر حسابها على الإنستغرام بياناً قالت فيه: "علمت مؤخرًا أن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من اختلافات في الأطراف، وخاصة الأطفال، يعانون من الألم بسبب الطريقة التي ظهرت بها الساحرة "The Grand High Witch" في The Witches". وتابعت: "اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إنني أبذل قصارى جهدي لأكون حساسًة لمشاعر وتجارب الآخرين ليس بسبب الخوف من بعض الخربشات من وراء شاشات الكومبيوتر (في اشارة للتنمر الإلكتروني) ، ولكن لأن عدم إيذاء الآخرين يبدو أنه مستوى أساسي من اللياقة علينا جميعًا أن نسعى لتحقيقه. "

وأضافت هاثاواي بأنها مدينة للمجتمع باعتذار وتأسف لمعرفة أنها تسببت في ألم أي شخص.

وتابعت قائلة: "بصفتي شخصًا يؤمن حقًا بالشمولية ويكره القسوة، فأنا مدينة لكم جميعًا بالاعتذار عن الألم الذي تسببت فيه". "أنا آسفة. لم أربط فرق الأطراف مع GHW عندما تم إحضار مظهر الشخصية إلي؛ لو أدركت ذلك، أؤكد لكم أن هذا ما كان ليحدث أبدًا."

تتميز شخصية هاثاواي في الفيلم بثلاثة أصابع في كل يد، وهي حالة مشابهة للإصابة بإعاقة في الأطراف.

وأصدر متحدث بإسم شركة Warner Bros بيانًا في وقت سابق من هذا الأسبوع تناول رد الفعل العنيف، قائلاً إن الشركة "حزينة للغاية لمعرفة أن تصويرنا للشخصيات الخيالية في The Witches يمكن أن يزعج الأشخاص ذوي الإعاقة."

من جهتها أكدت هاثاواي أنها ستعمل بشكل أفضل مستقبلاً.

وكتبت: "أريد بشكل خاص أن أقول إنني آسفة للأطفال الذين يعانون من اختلافات في الأطراف: الآن بعد أن عرفت، أعدكم بأنني سأقوم بعمل أفضل". "وأنا مدينة باعتذار خاص لكل من يحبكم بشدة كما أحب أطفالي: "أنا آسفة لأنني خذلت عائلتك."

واختتمت بيانها بتوجيه المتابعين إلى مشروع Lucky Fin ، وهي منظمة غير ربحية تساعد الأطفال الذين يعانون من اختلافات في أطرافهم.