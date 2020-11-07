رقص نانسي صلاح على أغنية "3 دقات" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة الشابة نانسي صلاح، جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، مقطع فيديو لها ترقص خلاله على أغنية "3 دقات" من استعداداتها لحضور حفل زفاف أحمد خالد صالح وهنادي مهنا مساء أمس الجمعة.

واحتفل النجمان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بزفافهما مساء الجمعة في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن.

نانسي صلاح درست ‏كلية الإعلام‏ في ‏جامعة القاهرة‏، شارك في عدد من المسرحيات على مسرح جامعة عين شمس، وبدأت مشوارها الفني من خلال فيلم "سكر مر" عام 2015، وكان سبب شهرتها اشتراكها في برنامج "SNL بالعربي" منذ عام 2016.

آخر أعمال نانسي صلاح مشاركتها في مسلسل "أسود فاتح" مع النجوم هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وغيرهم، تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.