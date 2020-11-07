محمد ثروت يعلن نتيجة تحليل فيروس كورونا له وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي كشفت الفنان محمد ثروت، مساء اليوم السبت، نتيجة إجرائه وزوجته تحليل فيروس كورونا المستجد. ونشر ثروت، صورة له مع زوجته عبر حسابه على "إنستجرام"، ومدوّن عليها عبارة: "عملنا المسحة وطلعنا نضاف". وعلّق ثروت على الصورة: "‏قمت أنا وزوجتي بعمل التحاليل اللازمة، وجاءت النتائج سلبية الحمد لله، أرجو منكم الالتزام بارتداء الكمامة والتعليمات الطبية، ‏حفظنا وحفظكم الله". وينتظر محمد ثروت طرح فيلمه الجديد "عفريت ترانزيت"، مع النجوم بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد وأحمد فتحي ومحمود الليثي ومحمود حافظ ومحمد جمعة وغيرهم، من تأليف أحمد عامر وتامر عبد الحميد، وإخراج ياسر هويدي.

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