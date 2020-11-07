لقاء الخميسي تعلن نتيجة تحليل فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، مساء اليوم السبت، نتيجة إجرائها تحليل فيروس كورونا المستجد.

ونشرت لقاء، صورة نتيجة التحليل والتي ظهرت سلبية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وعلّقت: "الحمد لله نتيجة تحليلي لفيروس كورونا سلبية.. ربنا يحفظ الجميع".

ومن جانب آخر، صرحت الفنانة لقاء الخميسي لـ"الخليج 365"، أن الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، كانت على قدر عالي من النجاح، وكل شيء فيها تم تقديمه بشكل جيد، معربة عن إعجابها بالأفلام القصيرة التي شاركت هذا العام.

وتابعت: "الأفلام الطويلة أيضًا كانت مهمة جدًا والممثلين ظهروا بشكل مشرف فيها، كذلك ضمت الدورة الرابعة عددا من الندوات المهمة جدا، بينها ندوة تمكين المرأة في السينما، ونجح المهرجان في ظل الظروف التي يمر بها العالم كله بسبب فيروس كورونا، في التأكيد على أننا بخير وناجحين".

واختتمت بالإشارة إلى استعدادها للمشاركة في عمل فني جديد، فضلت عدم الكشف عن تفاصيله حتى تعلن الشركة المنتجة.