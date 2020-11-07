أحدث ظهور لابنة محمد هنيدي في حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت ابنة الفنان محمد هنيدي، على مرافقة والدها في حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهرت كريمة هنيدي، خلف والدها في عدد من الفيديوهات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من حفل الزفاف.

الفنان محمد هنيدي، لديه ٣ أبناء هم" فاطمة وفريدة وأحمد" .

واقتصر حفل زفاف هنادي وأحمد، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، على الأهل والأصدقاء، وعدد من نجوم الفن في مصر، مع شرط عدم حضور الأطفال والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.

جدير بالذكر أن، الثنائي هنادي وأحمد، كانا قد تعاونا سويا في مسلسل "الفتوة" الذي عرض في دراما رمضان الماضي.