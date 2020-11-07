استبعاد جوني ديب من "فانتاستك بيستز" والبحث عن بديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدر النجم العالمي جوني ديب، أمس الجمعة 6 نوفمبر، بيانًا نشره عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، كشف خلاله عن استبعاده من أحدث أعماله الفنية، على خلفية خسارته قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة وإحدى الصحف.

وكتب ديب في بيانه "على خلفية الأحداث السابقة.. أولا أود أن أشكر كل الداعمين والمخلصين لي"، معبرًا عن سعادته بالرسائل التي وصلته من جمهوره وتحمل له معاني الحب والتقدير.

وتابع ديب مؤكدا أنه طُلب منه التخلي عن دوره جيلرت جريندلفالد ضمن سلسلة أفلام "فانتاستك بيستز"، وأنه احترم ذلك ووافق على طلب الشركة المنتجة.

وأكد ديب عزمه الاستنئاف على الحكم وإثبات أن المزاعم ضده كاذبة. ومن جانبها تبحث شركة الإنتاج السينمائي وارنر بروس عن ممثل بديل. حسب موقع بي بي سي عربي.