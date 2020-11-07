"أطيب قلب واجدع إنسان".. كريم محسن يعلن وفاة صديقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
أعلن الفنان كريم محسن، صباح اليوم السبت، عن وفاة صديقه.
ونشر كريم، صورة تجمعه به عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. والله ما مصدق يا حبيبي، بس ما تغلاش على اللي خلقك.. مات أطيب قلب وأجدع إنسان.. كنت أخ وصديق، وربنا يعلم بحبك قد إيه.. ربنا يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته.. ادعوا لمحمد بالرحمة والمغفرة بالله عليكم".
يذكر أن، كريم محسن، عاد مؤخرا إلى الساحة الغنائية، بعد فترة غياب طويلة، بأغنية سينجل بعنوان "وسع وسع" طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
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