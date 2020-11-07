فيديو| بكاء الموسيقار هاني مهنا في حفل زفاف ابنته "هنادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو من حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، لوالد العروس الموسيقار هاني مهنا وهو يبكي.

جاء ذلك أثناء رقصه معها على أغنية "بنتي وحبيبتي" للفنان مدحت صالح.

اقتصر حفل زفاف هنادي وأحمد، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، على الأهل والأصدقاء، وعدد من نجوم الفن في مصر، مع شرط عدم حضور الأطفال والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.

جدير بالذكر أن، الثنائي هنادي وأحمد، كانا قد تعاونا سويا في مسلسل "الفتوة" الذي عرض في دراما رمضان الماضي.