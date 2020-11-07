إصابة أحمد رزق أثناء تصوير "في يوم وليلة" ونقله إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تعرض الفنان أحمد رزق، للإصابة في قدمه أثناء تصوير مسلسله الدرامي الجديد "فى يوم وليلة"، وتم بعدها نقله إلى المستشفى.

جاء ذلك أثناء تصوير "رزق" لعدد من المشاهد داخل دار القضاء العالي بمنطقة وسط البلد، وتعرض خلال التصوير لانزلاق قدميه والوقوع على الأرض.

تم إسعافه من قبل فريق العمل ونقله إلى أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات والأشعة التي أوضحت تعرضه لشرخ في الركبة.

مسلسل "فى يوم وليلة"، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وبطولة: أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في 35 حلقة للعرض في الموسم الشتوي.