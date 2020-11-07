"فاكرة كلامك عن موتك".. ناهد السباعي تحيي ذكرى رحيل هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة ناهد السباعي، على إحياء الذكرى الأولى لرحيل الفنان هيثم أحمد زكي، التي توافق اليوم السبت ٧ نوفمبر.

وكتبت ناهد، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "عدت سنة وكأنه لسه امبارح.. فاكرة كل حاجة بتفاصيلها الصعبة، وفاكرة كلامك عن موتك.. ولسه مستغربة ازاي كنت حاسس".

وأضافت موجهة الدعاء له: "اللهم أرحم روحا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.. اللهم ارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبة الغابرين وأغفر لنا وله يا الله وافسح له في قبره ونور له فيه ".

يذكر أن، الفنان هيثم أحمد زكي، رحل عن عالمنا يوم ٧ نوفمبر ٢٠١٩، بعد رحلة قصيرة في التمثيل، إذ توفي عن عمر ناهز الـ٣٥ عاما.