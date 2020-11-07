صورة .. كريم محسن يعلن وفاة صديقه علي إنستجرام

أعلن النجم كريم محسن، صباح اليوم السبت، عن وفاة صديقه ، علي موقع التواصل الإجتماعي " أنستجرام" ، حيث نشر صورة تجمعه به .
وعلق محسن قائلاً : "إنا لله وإناإليه راجعون.. والله ما مصدق يا حبيبي، بس ما تغلاش على اللي خلقك.. مات أطيب قلب وأجدع إنسان.. كنت أخ وصديق، وربنا
الجدير بالذكر أن كريم محسن، عاد مؤخرا إلى الساحة الغنائية، بعد فترة غياب طويلة، بأغنية سينجل بعنوان "وسع وسع" طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
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