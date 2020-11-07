صورة .. أماني السويسي تستعد لتصوير " فوبيا" في دبي

تستعد النجمة التونسية أماني السويسي ، لتصوير كليب أحدث أغنياتها بعنوان "فوبيا" مع المخرج عادل سرحان في دبي، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.
"فوبيا" من كلمات الشاعر الغنائي رمضان محمد، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقي تميم، وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.
كما تعاقدت أماني مؤخرًا مع شركة الباتروس للإنتاج الفني؛ لتقديم عرض مسرحي غنائي خلال الفترة المقبلة.
كما خضعت أماني لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بفستان باللون الأخضر، بتوقيع مصور المشاهير مصطفى سعد.\
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