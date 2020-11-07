أعلن النجم الكوميدي محمد ثروت، عن نتيجة مسحة فيروس كورونا الخاصة به وبزوجته منى ، حيث نشر علي موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام- Instagarm " صورته مع زوجته ، وعليها جملة "عملنا المسحة وطلعنا نضاف ياصيع".
وعلق ثروت على الصورة كاتباً:"قمت أنا وزوجتي بعمل التحاليل اللازمة وجاءت النتائج سلبية الحمد لله ، أرجو منكم الإلتزام بإرتداء الكمامة والتعليمات الطبية، حفظنا وحفظكم الله".
وينتظر محمد ثروت عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، الذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.
الفيلم من تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبد الله.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد ثروت يعلن نتيجة مسحة كورونا الخاصة به وبزوجته .. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.