محمد ثروت يعلن نتيجة مسحة كورونا الخاصة به وبزوجته .. صورة

أعلن النجم الكوميدي محمد ثروت، عن نتيجة مسحة فيروس كورونا الخاصة به وبزوجته منى ، حيث نشر علي موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام- Instagarm " صورته مع زوجته ، وعليها جملة "عملنا المسحة وطلعنا نضاف يا

صيع".

وعلق ثروت على الصورة كاتباً:"‏قمت أنا وزوجتي بعمل التحاليل اللازمة وجاءت النتائج سلبية الحمد لله ، أرجو منكم الإلتزام بإرتداء الكمامة والتعليمات الطبية، ‏حفظنا وحفظكم الله".

وينتظر محمد ثروت عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، الذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة ‏كبيرة من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجان لؤي ‏عبد الله ووائل عبد الله‎.