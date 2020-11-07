شاهد.. اول تعليق لـ" جمو بيكا وعمر كمال" بعد حضورهم حفل زفاف هنادي مهني

حرص مطربو المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، بالردعلي إنكار والد الفنانة هنادى مهنى، الموسيقار هانى مهنى، بأنه تفاجأ بوجودهم فى حفل الزفاف ولم تتم عزومتهم على حفل الزفاف أمس الجمعة.

قال حمو بيكا في تصريحات صحفية اليوم : "العروسة عزمتنا وقالتلنا بالنص نفسى تحضروا فرحى، احنا هنعرف المكان والعنوان منين احنا مش باراشوت عشان نروح فرح من

غير ما نكون معزومين، ولا احنا فاضيين".

من جانبه اتفق عمر كمال مع كلام بيكا قائلا: "بالتأكيد مش هنروح فرح من غير مانتعزم"، فى حين أكد حسن شاكوش غرابة ما تردد بأنهم ذهبوا بدون دعوة، لأن هذا الأمر غير طبيعى بالمرة.

جاء ذلك بعد تصريحات الموسيقار هاني مهنا

أنه لم يدعو حمو بيكا أو حتى حسن شاكوش وعمر كمال في حفل الزفاف ، قائلاً :" تفاجئت بوجود بيكا يغني على المسرح مثله مثل جميع الحضور وانا لم أدعوه بشكل شخصي وحتى لم أصافحه أو أتحدث معه وقت أو قبل الزفاف".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانا صحفيا منذ قليل تستنكر فيه استعانة الموسيقار هانى مهنى بمؤدى المهرجانات حمو بيكا فى فرح ابنته الفنانة هنادى مهنى على الفنان أحمد خالد صالح.