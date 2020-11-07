صورة.. هاني رمزي يحرص على التصويت في انتخابات النواب

حرص النجم هانى رمزى، على المشاركة في الانتخابات البرلمانية بمحافظة القاهرة، وأدلى بصوته في مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس.

ونشر هانى رمزى علي موقع التواصل " تويتر " صورته خلال المشاركة في العملية الانتخابية وهو يرتدي الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الفنان هانى رمزى أجرى تحليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك بعد إصابة الفنانات زينب غريب وسارة عبد الرحمن ونشوى

مصطفى ومغني الراب ويجز، حيث كتب هانى رمزى عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "ياريت الناس تعمل تحاليل كورونا وتطمن على نفسها مع تزايد الأعداد أنا بدأت بنفسى والحمد لله وربنا يبعد عنا عنكم شر الوباء".

يأتي ذلك بعدما أعلنت الفنانة زينب غريب إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ستوري عبر حسابها

الرسمي على موقع إنستجرام، حينما أعلنت عن ذلك قائلة: "أي حد تم التعامل معايا مباشرة يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير"، وذلك بعدما أعلنت أن اتضح لها أن حالتها إيجابية بعد الخضوع للتحليل حول فيروس كورونا.

كما أكدت الفنانة سارة عبد الرحمن إصابتها بفيروس كورونا من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، حيث كتبت مؤخراً: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف.. يا رب يهون على أى حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".