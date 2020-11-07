حرص النجم هانى رمزى، على المشاركة في الانتخابات البرلمانية بمحافظة القاهرة، وأدلى بصوته في مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس.
ونشر هانى رمزى علي موقع التواصل " تويتر " صورته خلال المشاركة في العملية الانتخابية وهو يرتدي الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وكان الفنان هانى رمزى أجرى تحليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك بعد إصابة الفنانات زينب غريب وسارة عبد الرحمن ونشوىمصطفى ومغني الراب ويجز، حيث كتب هانى رمزى عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "ياريت الناس تعمل تحاليل كورونا وتطمن على نفسها مع تزايد الأعداد أنا بدأت بنفسى والحمد لله وربنا يبعد عنا عنكم شر الوباء".
يأتي ذلك بعدما أعلنت الفنانة زينب غريب إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ستوري عبر حسابها
كما أكدت الفنانة سارة عبد الرحمن إصابتها بفيروس كورونا من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، حيث كتبت مؤخراً: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف.. يا رب يهون على أى حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. هاني رمزي يحرص على التصويت في انتخابات النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.