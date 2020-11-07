عرض فيلم "صندوق الدنيا" في سينما الهناجر بالأوبرا..الليلة

تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم السبت، نادي السينما الإفريقية، والذي ينظمه مهرجان السينما الإفريقية بالتعاون مع قطاع الصندوق.
ويُعرض هذا الشهر فيلم "صندوق الدنيا" تأليف وإخراج عماد البهات،بحضور أبطال الفيلم ومنهم: باسم سمرة، عمرو القاضي، جيهان خليل، علي صبحي، ويعقب العرض ندوه يديرها الناقد رامي عبد الرازق.
ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في السادسة مساء
يذكر أن "صندوق الدنيا" فاز بجائزة مؤسسة شباب الفنانين بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته التاسعة، وتم عرضه في العديد من المهرجانات الدولية.
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