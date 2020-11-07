تعرف علي تفاصيل مهرجان "القاهرة الدولي للجاز"

يحتفل مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز بالدورة الثانية عشر لهذا العام في الفترة من 13-20 نوفمبر 2020 بمشاركة 10 دول و أكثر من 20 فرقة في واحدة من أكبر الدورات التي ينظمها المهرجان منذ بدايته عام 2009.

يقام المهرجان هذا العام في مركز التحرير الثقافي (الحرم القديم للجامعة الأمريكية بالقاهرة) بالإضافة إلى درب 1718 وكايرو جاز كلوب ورووم آرت سبيس لإتاحة الفرصة للتوسع على مستوى مساحات العرض وتقديم عدد أكبر من العروض الموسيقية.

الدول المشاركة هي: الدنمارك، هولندا، إيطاليا، المجر، سويسرا، رومانيا، البرتغال، كرواتيا وتشيلي بالإضافة إلى صفوة فرق الجاز المصرية في مشاركة غير مسبوقة. من أبرزهم الفنان المصري العالمي فتحي سلامة وهو العربي الوحيد الحائز على جائزة جرامي بمشاركة الشيخ محمود التهامي وأيضاً عازف البيانو والمؤلف هشام جلال الذي يشارك بمشروعين موسيقيين هذا العام مع أوركسترا "كايرو بيج باند" وأيضاً مع فرقته الثلاثية والفنانة نهى فكري ورامي عطالله وعازف البيانو والمؤلف فيصل فؤاد وعازف الباص والمؤلف سامر جورج وأحمد نظمي.

كما يقدم المهرجان لأول مرة الفنان علي الهلباوي في مشروع يجمعه

مع عازف الكلارينيت والساكسفون أليكس سيمو من رومانيا.

ومن أبرز المشاركات الدولية: الفنانة السويسرية ذات الأصول الألبانية إلينا دوني، والمطربة الدنماركية كلاوديا كامبانيول، و المطربة المجرية ليندا كوفاش ومغنية الجاز المغربية المتميزة ساره مولبلاد.

يقام المهرجان هذا العام برعاية ودعم الاتحاد الأوروبي وتحت الرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية بالإضافة إلى التعاون مع سفارات الدنمارك، البرتغال، المجر وتشيلي وكذلك المؤسسات الثقافية الدولية مثل معهد جوته، المعهد المجري، المركز الثقافي الإيطالي ومعهد كامويش البرتغالي.

الفنان عامر بركات هو فنان هذا العام الذي يكرمه مهرجان القاهرة للجاز تقديراً لدوره الفني وإسهاماته الموسيقية في مجال موسيقى الجاز على مدى نصف قرن.

يضم برنامج المهرجان العديد من الفعاليات الهامة هذا العام بجانب العروض الموسيقية مثل ورش العمل وعروض للأفلام التسجيلية وبرنامج خاص للأطفال وحلقات العزف الجماعي التي تتيح فرصة للتفاعل الموسيقي بين الفنانين وتبادل الخبرات. كما ينظم المهرجان معرض كبير للصور الفوتوغرافية في جاليري الجامعة

الأمريكية يوضح تاريخ موسيقى الجاز في كل من أوروبا ومصر الذي يفتتح في اليوم الأول للمهرجان ويستمر حتى نهايته لتعريف المجتمع بهذا التاريخ وبرموز موسيقى الجاز المصريين والأوروبيين. كما تتميز دورة هذا العام 2020 بعدد كبير من المشاريع الموسيقية المشتركة بين الفرق الزائرة والموسيقيين المصريين مثل تعاون الفنان الروماني الهولندي أليكس سيمو مع فريق إفتكاسات وعلي الهلباوي ومجموعة من شباب الموسيقيين بقيادة الفنان الشاب عازف البيانو والمؤلف مينا سامي. كما يشارك الفنان كريستيان كوتوروفو من تشيلي مع فريق "لوس كومبادريس" المصري المتخصص في موسيقى أمريكا اللاتينية.

وفي مشروع مشترك آخر يتعاون الفنان عمرو صلاح مؤسس المهرجان ومديره الفني مع عازف الجيتار الشهير "إلفيس ستانيش" من كرواتيا ونهى فكري (مصر).



يعقد حفل افتتاح المهرجان يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر بحضور لفيف من السفراء ومديري المراكز الثقافية الدولية والمستشار الثقافي للإتحاد الأوروبي ومنظمة EUNIC والعديد من الفنانين المصريين والمهتمين بالحركة الثقافية في مصر ورئيس مركز التحرير الثقافي وممثلين عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة التي تستضيف المهرجان للعام الرابع على التوالي.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للجاز بدأ في عام 2009 بمبادرة من الفنان عازف البيانو والمؤلف عمرو صلاح بهدف إثراء المشهد الثقافي المصري وإضافة للأجندة الثقافية المصرية وزيادة الوعي المجتمعي بالموسيقى وتشجيع الأسر والأطفال على إعتبار الفن بشكل جاد كحرفة ومستقبل مهني لخلق جيل من الفنانين.