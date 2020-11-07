بسبب انشغال الأبطال.. السقا يؤجل تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم العنكبوت

أعلن النجم أحمد السقا ، عن تأجيل المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "العنكبوت"، لانشغال الأبطال المشاركين معه في بطولة الفيلم، ومن المقرر استئناف التصوير في أقرب وقت ممكن.
والتي تدور أحداثه حول مطاردات رجال الأمن للمافياوالعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور تكتب عنه في الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك
فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.
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