ميرهان حسين تؤكد سلبية تحاليل فيرس كورونا.. صورة

كشفت النجمة ميرهان حسين، عن حقيقة إصابتها بفيروس كورونا، عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم منذ أيام، بعد ظهور شائعة إصابة بعض المشاركين فيالمهرجان.
ونشرت ميرهان ، علي موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، نتيجة التحليل الذي خضعت له للاطمئنان على صحتها، وظهرت النتيجة سلبية
الجدير بالذكر هناك مجموعة من النجوم أعلنوا إصابتهم بعد انتهاء المهرجان، وهم الفنانة سارة عبدالرحمن وزينب غريب وبسمة ومصممة الأزياء ريم العدل، وويجز.
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