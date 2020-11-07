ميرهان حسين تؤكد سلبية تحاليل فيرس كورونا.. صورة

كشفت النجمة ميرهان حسين، عن حقيقة إصابتها بفيروس كورونا، عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم منذ أيام، بعد ظهور شائعة إصابة بعض المشاركين في

المهرجان.

ونشرت ميرهان ، علي موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، نتيجة التحليل الذي خضعت له للاطمئنان على صحتها، وظهرت النتيجة سلبية

من الاصابة بفيروس كورونا وعلقت قائلة: "ربنا يشفي كل مريض ويرفع البلاء".

الجدير بالذكر هناك مجموعة من النجوم أعلنوا إصابتهم بعد انتهاء المهرجان، وهم الفنانة سارة عبدالرحمن وزينب غريب وبسمة ومصممة الأزياء ريم العدل، وويجز.