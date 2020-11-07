صور صادمة تظهر ما يحدث إذا تركت غطاء المرحاض أثناء التنظيف

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 07:14 مساءً - منذ 24 دقيقة

نشر موقع “ميرور” البريطاني مقالا تحدث فيه عن البكتيريا المنبعثة من المراحيض التي لا يتم إغلاق غطائها، موثقا ذلك بمجموعة من الصور التوضيحية، وجاء في المقال الذي ترجمه لكم موقع “صوت بيروت انترناشونال”…

تظهر سلسلة رائعة من الصور التي توضح البكتيريا التي يتم دفعها من المرحاض المخاطر التي يواجهها أكثر من نصف البريطانيين من خلال عدم إغلاق الغطاء عندما يقومون بتنظيف المرحاض.

تدفق واحد من مياه المرحاض ينتج الآلاف من قطرات الهباء الجوي الصغيرة ، والتي يمكن أن تحتوي على البكتيريا والفيروسات وتلوث الأسطح حتى ستة أقدام بعيداً.

لكن الأبحاث كشفت أن 55 في المائة من البالغين في المملكة المتحدة لا يغلقون الغطاء عند غسل المرحاض – على الرغم من أن ما يقرب من ثلاثة أرباع (72 في المائة) يقولون إنهم أكثر وعياً بالنظافة من أي وقت مضى.

لا تزال مياه المرحاض ملوثة لعدة عمليات تنظيف بعد تعرضها لمسببات الأمراض الضارة.

لتسليط الضوء على المخاطر ، استخدم Harpic تقنية الكاميرا المتخصصة عالية السرعة لالتقاط القطرات والجسيمات التي تغادر المرحاض.

ما يشبه الألعاب النارية تنفجر هو في الواقع قطرات الهباء الجوي التي يتم قفزها من وعاء المرحاض ، والتي في وضع مختلف يمكن أن تطير على الأسطح وحتى على وجوه تلك الموجودة في الحمام.

وقال مشارك في البحث والتطوير في Harpic: “ليس هناك وقت أكثر أهمية لرعاية إضافية حول منازلنا ، على الرغم من أن المخاطر المرتبطة بانتشار الجراثيم في الحمامات غير الصحية مرتفعة ، إلا أن الحل للحفاظ عليها نظيفة بسيط.

“كخبراء في النظافة ، فإن Harpic في متناول اليد لمساعدة الجميع على البقاء آمنين في المنزل.

بعض الجسيمات التي ينتجها مرحاض التنظيف قادرة على الوصول إلى الجهاز التنفسي السفلي ، مما قد يؤدي إلى العدوى.

إذا لمس الشخص سطحاً ملوثاً بغسل وعاء المرحاض ، فيمكن أن يصاب بعد ذلك بالعدوى عندما يلمس الأنف أو الفم.

عندما سئلوا عن سبب عدم إغلاق الغطاء عند غسل المرحاض ، تشمل الأسباب الرئيسية من المستجيبين عدم إدراك مخاطر عدم التنظيف (47 في المائة) ، والشعور بالخوف من لمس الغطاء (24 في المائة) والنسيان العام (15 في المائة).

“نأمل أن تساعد حملتنا الجديدة # CloseTheLid على إلهام الناس لإجراء تغييرات بسيطة على روتين التنظيف الذي يمكن أن يكون له فوائد طويلة الأمد لصحة الأمة.”

ومع ذلك ، اعترف جميع المستجيبين تقريباً البالغ عددهم 2,000 (95 في المائة) بأنهم سيبدأون في إغلاق الغطاء بعد إدراكهم للمخاطر.

كشف البحث بتكليف من Harpic أن البريطانيين يتخذون بالفعل خطوات مهمة في تكثيف جهود التنظيف.

تنظيف وعاء المرحاض (49 في المائة) ، والتنظيف العميق للحمام بشكل متكرر (45 في المائة) ومسح الأرضية (44 في المائة) هي أهم الأشياء التي بدأت الأمة في القيام بها أكثر من خلال الأشهر الستة الماضية.

للمساعدة في الحفاظ على الأسر آمنة وسعيدة ، تدعو Harpic الأمة إلى تنفيذ روتين بسيط من ثلاث مراحل عند تنظيف الحمام:

1) أغلق الغطاء عند التنظيف للمساعدة في منع انتشار الجراثيم.

2) تأكد من أنك تستخدم منظف المرحاض الذي يزيل الجير ، الذي يوفر موطناً للجراثيم ، وكذلك التطهير للحفاظ على النظافة النهائية.

3) ارتداء القفازات أثناء التنظيف لحماية إضافية ، وغسل اليدين بعد الاستخدام.